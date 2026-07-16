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16 июля, 13:52

Семикратный чемпион Европы по боксу испанец Легра умер в возрасте 83 лет

Сергей Ярошенко

Двукратный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полулегком весе Хосе Легра умер в возрасте 83 лет, сообщает Marca.

По информации источника, испанец скончался после обострения тяжелой болезни.

Легра дважды становился чемпионом мира по версии WBC в полулегкой весовой категории. Впервые он завоевал титул в 1968 году, однако уступил уже в следующем поединке. В 1972 году боксер снова стал чемпионом мира, но в 1973-м проиграл никарагуанцу Алексису Аргуэльо, после чего завершил карьеру.

Также Легра семь раз становился чемпионом Европы в полулегком весе.

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