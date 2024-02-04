Саудиты ответили на просьбу Джервонта Дэвиса прислать ему две «Феррари»: «Мы пришлем тебе две перчатки»

Саудиты ответили на просьбу Джервонта Дэвиса прислать ему две «Феррари»

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх ответил чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0), который потребовал от саудитов прислать к его дому две «Феррари», если они хотят, чтобы он дрался в Саудовской Аравии.

«Я слышал, как Дэвис сказал: «Пришлите мне два «Феррари». Я ему отвечу — мы пришлем тебе две перчатки. На этом все», — сказал Аль аш-Шейх MMA Fighting.

«Когда я в них вообще нуждался?» — ответил Дэвис в соцсети X.

Дэвис в прошлом бою победил Райана Гарсию (24-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.