Усик и Фьюри будут оштрафованы на 10 миллионов долларов, если еще раз сорвут бой

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) ждут серьезные последствия, если они сорвут объединительный бой 18 мая.

«Если Усик откажется от боя, я устрою бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, — сказал Аль аш-Шейх MMA Fighting. — Если Тайсон сольется, то я дам Усику любого бойца, которого он захочет. У нас есть гарантии с обеих сторон, и они это знают».

Также Турки Аль аш-Шейх сообщил, что сторона, которая сорвет бой, запланированный на 18 мая, будет оштрафована на 10 миллионов долларов.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но их бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.