Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:28

Саламов: «В реванше я бы выиграл у Бивола на сто процентов»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира IBO, обладатель континентальных титулов WBO и IBF, российский тяжеловес Умар Саламов (28-2) признался, что переоценил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) и недооценил себя.

«Только одни плюсы я вынес из этого боя. Я знаю, что Бивол выиграл у Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Каким он был с первого боя, таким и останется. Он ни в чем не прибавил, но остался таким же сильным. Я добавил морально. Если бы мы подрались заново, думаю, выиграл бы у Бивола на сто процентов. Я просто слишком переоценил Бивола, а себя недооценил», — приводит слова Саламова Metaratings.

Бивол победил Саламова единогласным решением судей (110-118, 110-118, 109-119). Бой состоялся 11 декабря 2021-го в Екатеринбурге.

Источник: Metaratings
Бокс
Дмитрий Бивол
Умар Саламов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Оренбург» уволил спортивного директора Андреева после дисквалификации
Сербская прыгунья Топич выиграла юниорский чемпионат мира
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости