Рой Джонс: «Усик напоминает меня в молодости»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) оценил шансы чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Обычно хороший большой боец побеждает хорошего маленького бойца. Но здесь нужно смотреть, потому что Усик — маленький боксер другой породы. Он напоминает меня в молодости. Так что тут сложно что-то предсказать. Если в ударах Усика будет взрывная мощь, то у него получится победить. Но Тайсон Фьюри определенно не мальчик для битья», — сказал Джонс в интервью Pro Boxing Fans.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии.