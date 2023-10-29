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Сегодня, 06:34

Фьюри о бое с Усиком: «Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»

Руслан Минаев
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Британец Тайсон Фьюри после боя с камерунцем Франсисом Нганну заявил, что дату предстоящего поединка с украинцем Александром Усиком следует перенести.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я выиграл. Вот что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести», — заявил Фьюри после боя.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Фьюри в боксерском поединке победил Нганну

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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