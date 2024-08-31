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Сегодня, 16:34

Рой Джонс пообещал не бить Артема Дзюбу во время тренировки

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший сообщил, что не собирается бить российского футболиста Артема Дзюбу во время тренировки.

«Я не буду бить Артема, все-таки он не профессиональный боксер. Понятно, что у меня здесь больше опыта. Поэтому мы потренируемся, я покажу ему некоторые фишки», — приводит слова Джонса ТАСС.

Джонс проведет тренировку с Дзюбой в субботу, 31 августа, на Трубной площади в рамках Ночи московского спорта.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
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