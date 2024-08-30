Гафоров: «Колизей» маловат для моего боя с Гаджиевым»

Экс-чемпион WFCA Азам Гафоров заявил, что его поединок в рамках полуфинала Гран-при АСА с Курбаном Гаджиевым собираются посетить много фанатов из Таджикистана.

«Мои фанаты преданные. Мы даем им то, что они ждут. На февральском турнире ACA они сдали свои билеты после того, как мой поединок с Гаджиевым слетел. В зале было пусто. Хотя там дрались мои земляки. У меня хорошая фан-база. Думаю, что 4 октября нужно приготовить арену побольше, потому что будет много моих земляков, а «Колизей» для этого маловат», — приводит слова Гафорова MMA.Metaratings.ru.

Полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе состоится 4 октября в Грозном на арене «Колизей».