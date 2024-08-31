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Кевин Джонсон намерен провести еще несколько боев до конца года

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Российский боксер Кевин Джонсон сообщил о желании провести еще несколько боев до конца 2024 года.

В пятницу, 30 августа, Джонсон победил ирландца Шона Тернера судейским решением на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я хочу провести еще несколько боев. Я в самом расцвете сил, готов выступать и побеждать. Благодарю россиян, которые меня поддерживают», — цитирует Джонсона ТАСС.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, одержал 36 побед и потерпел 22 поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Источник: ТАСС
Кевин Джонсон
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