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Тайсон Фьюри: «Я думал, что бой с Кличко будет самым тяжелым. Но он оказался самым легким»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) признался, что переоценил бывшего чемпиона WBO, IBO и WBA в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5).

«Я думал, что бой против Владимира Кличко станет самым сложным в моей карьере. Он был непобедим в течение 11 лет. Но, как ни странно, этот бой был одним из самых легких. Когда я готовился к бою, мы в лагере были настроены на то, что если он меня ударит — я упаду в нокаут. Но потом я вышел на бой и отлично отбоксировал. Я ощутил на себе его удары и подумал: «И это все?» — сказал Фьюри в интервью Wow Hydrate.

Фьюри победил Кличко единогласным решением судей (115—112, 115—112, 116—111). Бой состоялся в 2015 году в Дюссельдорфе, Германия.

Бокс
Владимир Кличко
Тайсон Фьюри
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