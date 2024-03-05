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5 марта, 09:35

Рой Джонс назвал ошибкой решение Альвареса драться с Биволом

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) должен был продолжать драться во втором среднем весе.

«Конечно, лучше, чтобы Альварес остался во втором среднем весе. Я не понимаю, зачем он вообще перешел в полутяжелый и дрался с Дмитрием Биволом. Он уже победил Сергея Ковалева, который был на закате своей карьеры. Бивол был в самом разгаре. Это два разных зверя. Он побил «Крашера» в нужное время. Нужно было вернуться вниз и доминировать там», — сказал Джонс BoxingScene.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Рой Джонс
Сауль Альварес
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