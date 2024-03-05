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5 марта, 08:51

Энтони Джошуа о бое с Нганну: «Я готов к войне»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) хочет нокаутировать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) и этим сделать заявление.

«Я чувствую себя физически сильным, ментально я готов к войне. Я смотрю на этот бой как на вызов. Я усердно работаю, чтобы стать сильнее, и я с нетерпением жду возможности это продемонстрировать. Я знаю, как он бьет джебы, хуки и по корпусу, так что я буду готов к его ударам. Но он должен быть готов к моим ударам, потому что они доставят ему массу неприятностей и проблем. Я верю, что смогу его нокаутировать и сделать заявление», — сказал Джошуа Sky Sports Boxing.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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