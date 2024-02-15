Рой Джонс хочет увидеть бой Ломаченко и Джервонта Дэвиса

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) посоветовал чемпиону в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвису (29-0) сразиться с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3).

«Возможно, «Танку» нужно подраться с «Ломой». Они оба выступают в легком весе. Почему бы не подраться с Ломаченко прямо сейчас? Победит ли «Лома» Дэвиса? Я не знаю. С «Танком» очень сложно иметь дело. У парня действительно много инструментов», — сказал Рой Джонс Fight Hub TV.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.