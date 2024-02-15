Тим Цзю: «Я не могу поехать в отпуск и расслабиться, потому что всегда преследую цель»

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) раскритиковал предстоящего соперника Кита Турмана (30-1), который, по его словам, успокоился после того, как заработал много денег.

«Где его драйв? Эти парни получают немного денег, привлекают к себе внимание, и все меняется. Они уже не так голодны, — сказал Цзю Fox Sports Australia. — Но я никогда не бываю сыт. И в этом есть свои минусы. Потому что нельзя расслабиться. Я не могу поехать в отпуск и расслабиться. Просто не могу. Точно так же я не могу участвовать в таких мероприятиях, как свадьбы или помолвки. Когда у тебя такой драйв, как у меня, ты не можешь делать ничего из этого, потому что всегда гонишься за следующей целью. И в этом, безусловно, есть свои сложности».

Цзю подерется с Турманом 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.