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Бетербиев и Бивол прибыли в Эр-Рияд

Руслан Минаев

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прибыли в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Вечер бокса состоится 22 февраля в спортивном комплексе Kingdom Arena.

12 октября 2024 года состоялся первый бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе. Тогда победил Бетербиев решением большинства судей.

34-летний Бивол за карьеру одержал 23 победы и потерпел 1 поражение. На счету 40-летнего Бетербиева 21 бой и 21 победа.

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
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