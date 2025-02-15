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Гаджиев: «Очень хочется, чтобы Кудряшов подрался с Вагабовым»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев хочет сделать бой Дмитрию Кудряшову с Вагабом Вагабовым.

«Дмитрий Кудряшов? Очень хочется, чтобы он подрался с Вагабом Вагабовым. После последней победы Вагаба людей, которые считают, что он случайно проиграл Кудряшову именно так (нокаутом), стало больше.

Здесь вопрос не в том, кто выиграет, а как. Не думаю, что Вагаб сильно переживал бы, если бы проиграл Диме по очкам. Все-таки один силен в боксе, а второй выступает в кике и ММА. Но то, что произошло в тот день, Вагаба совершенно точно не устраивает», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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