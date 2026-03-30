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RCC объявила соперника Бивола по титульному бою в Екатеринбурге

Алина Савинова

Немецкий боксер Михаэль Айферт станет соперником россиянина Дмитрия Бивола на турнире RCC в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба организаторов.

Титульный бой пройдет на «УГМК-Арене» 30 мая.

35-летний Бивол является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории. Последний поединок он провел в феврале 2025 года, победив в реванше соотечественника Артура Бетербиева. Всего на счету россиянина 24 победы при одном поражении в профессиональной карьере.

В активе 28-летнего Айферта 13 побед при одном поражении. Он является обязательным претендентом на титул по версии IBF.

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Дмитрий Бивол
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