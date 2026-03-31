Президент IBA Кремлев вновь заявил о готовности организации провести бой между Биволом и Бетербиевым

Президент IBA Умар Кремлев вновь заявил о готовности организации провести третий бой между чемпионами мира Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Кремлев отметил, что перед трилогией оба спортсмена должны провести по одному промежуточному бою, после чего можно будет перейти к предметной организации третьей встречи.

«IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксеры в мире, поединок которых — событие глобального масштаба. Однако им еще предстоит провести по одному промежуточному поединку до очной встречи. После этого, уже в конце года, можно будет предметно планировать и организовывать их третий бой.

Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Считаю, что сегодня проведение такого поединка выглядит вполне реалистично. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва является самой подходящей и безопасной площадкой для события такого масштаба — здесь действительно можно все организовать на самом высоком уровне», — заявил Кремлев.

Первый поединок между боксерами состоялся в октябре 2024 года — тогда Артур победил решением большинства судей. В повторном бою в феврале 2025-го победу одержал Бивол — тоже решением большинства судей.