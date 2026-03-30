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Бивол проведет бой на турнире RCC 30 мая

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой на турнире RCC в Екатеринбурге 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Статус поединка и имя соперника объявят позже. Ожидается, что им станет Михаэль Айферта из Германии.

Турнир пройдет на «УГМК-Арене».

Последний бой Бивол провел в феврале 2025 года, победив в реванше соотечественника Артура Бетербиева.

35-летний россиянин одержал 24 победы при 1 поражении в профессиональной карьере. У 28-летнего Айферта 13 побед и 1 поражение.

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Дмитрий Бивол
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