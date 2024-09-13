Промоутеры хотят предусмотреть реванш в бою Бивол — Бетербиев

Промоутеры хотят предусмотреть реванш в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Реванш не предусмотрен контрактом, но промоутеры планируют его организовать вне зависимости от победителя. Локация та же — Саудовская Аравия», — сказал собеседник ТАСС.

39-летний Бетербиев одержал 20 побед (20 нокаутом) в 20 боях. На счету 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и ни одного поражения.