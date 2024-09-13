Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 05:38

Промоутеры хотят предусмотреть реванш в бою Бивол — Бетербиев

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоутеры хотят предусмотреть реванш в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Реванш не предусмотрен контрактом, но промоутеры планируют его организовать вне зависимости от победителя. Локация та же — Саудовская Аравия», — сказал собеседник ТАСС.

39-летний Бетербиев одержал 20 побед (20 нокаутом) в 20 боях. На счету 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Победы «Салавата» и проблемы судей: день с Алексеем Шевченко
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: срыв и новая дата боя двух россиян за четыре чемпионских пояса
Бивол: «Я не говорил, что одержу победу над Бетербиевым»
Бивол и Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе 12 октября
Бой Бетербиева и Бивола могут перенести на декабрь
Поветкин: «Я бы не хотел этот бой между Бетербиевым и Биволом, потому что дерутся два российских боксера»
Роберт Гарсия дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева: «Они оба пропускают»
Тренер Бивола назвал главное преимущество Бетербиева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости