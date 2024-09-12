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12 сентября, 23:00

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: дата боя — когда и где пройдет

Бой Альварес — Берланга будет проходить в ночь на 15 сентября.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сауль Альварес.
Фото AFP

Сауль Альварес (Мексика) и Эдгар Берланга (США) подерутся в главном поединке на профессиональном турнире по боксу, который пройдет в ночь с 14 на 15 сентября. На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе.

Бой пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Поединки главного карда турнира начнутся в 3.00 по московскому времени.

Альваресу 34 года, он проведет 66-й поединок на профессиональном уровне. У мексиканца 61 победа, две ничьи и два поражения. Сауль является действующим обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBC и WBO.

Берланге 27 лет, на счету американца — 22 профессиональных боя, он одержал победу во всех поединках.

Бокс
Сауль Альварес
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