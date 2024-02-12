Промоутер Усика: «Со взглядами Ломаченко я не согласен»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что уважает спортивные достижения экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3), но не поддерживает его мировоззрение.

«Это путь, который он сам для себя выбрал. Он же не маленький ребенок. Авторитетом для него является Анатолий Николаевич [Ломаченко]. Мы же не знаем, какие у них разговоры идут и что ему говорит Анатолий Николаевич. Но все знают, что Вася упрямый. Благодаря своему упрямству он добился большого успеха в спорте. Возможно, это упрямство перенеслось и в мировоззрение. Кто знает, кем он себя считает на самом деле. Речь не идет о том, что он плохой человек. Никто с ним не говорил по душам открыто, и он никому публично не открывался. Поэтому говорить о нем хорошо или плохо, я думаю, это неправильно.

Опять же, я его не оправдываю. Я с ним не общаюсь настолько близко, но с уважением отношусь к его спортивным достижениям. С его взглядами я не согласен, но это не значит, что его можно так брать и осуждать без суда. Надо с человеком поговорить, и этого за два года ни один журналист не сделал», — сказал Красюк на YouTube-канале SportArena.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.