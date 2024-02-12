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12 февраля, 09:05

Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа и Нганну

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилэй (26-1) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) одолеет экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1).

«Я думаю, что Джошуа победит. Я отдаю должное Нганну. Он очень усердно тренируется и отлично выступил в своем первом бою [против Фьюри]. Даже если он проиграл, он выглядел хорошо. Но между профессиональным боксом и смешанными единоборствами есть разница, и я верю, что Джошуа справится», — сказал Чжилэй BoxingScene.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
Чжан Чжилэй
Энтони Джошуа
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