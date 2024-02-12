Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа и Нганну

Обладатель временного титула по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилэй (26-1) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) одолеет экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1).

«Я думаю, что Джошуа победит. Я отдаю должное Нганну. Он очень усердно тренируется и отлично выступил в своем первом бою [против Фьюри]. Даже если он проиграл, он выглядел хорошо. Но между профессиональным боксом и смешанными единоборствами есть разница, и я верю, что Джошуа справится», — сказал Чжилэй BoxingScene.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.