Промоутер Усика рассказал, почему Ломаченко поддерживает русскую церковь

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) следует учениям православной церкви.

«Если не ошибаюсь, у Васи был момент, когда он из посредственно нерелигиозного человека стал глубоко религиозным. Эту религиозность он добыл в православной церкви известного патриархата. Таким образом, он следует этому учению, потому что в нем принято все принимать за основу.

Я с большим уважением отношусь к спортивной карьере Васи. К его отцу, к тому, что они сделали. Они сделали революцию в боксе: дважды олимпийский чемпион, в третьем поединке стал чемпионом мира, во втором дрался за титул чемпиона мира. Это то, чего не было раньше.

Тот бокс, который он показывал, — это выдающийся бокс. Но давайте смотреть правда в глаза насчет популярности: на Украине Усик всегда был более узнаваемым, чем Ломаченко. Усик дрался на Украине, находился на Украине, пиар-служба работала на Украине и мы все работали на Украине. Это не могло пройти бесследно, это давало свои результаты», — сказал Красюк YouTube-каналу Sport Arena.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.