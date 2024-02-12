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12 февраля, 11:45

Промоутер Усика рассказал, почему Ломаченко поддерживает русскую церковь

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) следует учениям православной церкви.

«Если не ошибаюсь, у Васи был момент, когда он из посредственно нерелигиозного человека стал глубоко религиозным. Эту религиозность он добыл в православной церкви известного патриархата. Таким образом, он следует этому учению, потому что в нем принято все принимать за основу.

Я с большим уважением отношусь к спортивной карьере Васи. К его отцу, к тому, что они сделали. Они сделали революцию в боксе: дважды олимпийский чемпион, в третьем поединке стал чемпионом мира, во втором дрался за титул чемпиона мира. Это то, чего не было раньше.

Тот бокс, который он показывал, — это выдающийся бокс. Но давайте смотреть правда в глаза насчет популярности: на Украине Усик всегда был более узнаваемым, чем Ломаченко. Усик дрался на Украине, находился на Украине, пиар-служба работала на Украине и мы все работали на Украине. Это не могло пройти бесследно, это давало свои результаты», — сказал Красюк YouTube-каналу Sport Arena.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.

Василий Ломаченко
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