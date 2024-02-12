Сауль Альварес ведет переговоры о бое с Хайме Мунгия в Мексике

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) и его представители вступили в переговоры с мексиканским боксером Хайме Мунгия (43-0), чтобы провести бой в Мексике. Об этом сообщило издание BoxingScene.

Накануне Альварес заявил, что вскоре выступит с заявлением для своих болельщиков. В прошлом бою он победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Мунгия в прошлом бою победил Джона Райдера (32-7) техническим нокаутом в девятом раунде. При этом мексиканец по ходу боя отправил британца в нокдаун четыре раза. Бой состоялся 27 января в Footprint Center в Фениксе, США.