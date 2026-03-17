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Pravda Boxing проведет благотворительный турнир во Владикавказе 29 марта

Игнат Заздравин
Корреспондент

Промоушен Pravda Boxing объявил о проведении боксерского вечера, который состоится 29 марта во Владикавказе на арене ДС «Манеж».

Как отметил руководитель организации Хетаг Цопанов, турнир будет иметь благотворительный статус. По его словам, для него принципиально провести первый ивент после паузы именно в Осетии. Он подчеркнув, что «Правда» ассоциируется с честным поединком, уважением к рингу и сопернику, а также с яркими и бескомпромиссными боями.

В рамках вечера на ринг выйдут спортсмены из России, Ирана, Уганды, Таджикистана и ряда других стран. Главным событием станет титульный поединок за пояс Pravda Boxing, в котором встретятся Георгий Челохсаев и Фарат Манирола.

Ожидается, что специальным гостем турнира станет бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес, для которого этот визит станет первым в Россию.

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