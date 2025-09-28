Полицейский угрожал Кроуфорду пистолетом в день рождения боксера

Американский полицейский угрожал пистолетом абсолютному чемпиону мира по боксу Теренсу Кроуфорду, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в день рождения спортсмена в ночь на 28 сентября, когда ему исполнилось 38 лет.

Полицейский остановил автомобиль Кроуфорда из-за неаккуратной езды. Во время досмотра он заметил оружие в машине боксера, после чего направил на него пистолет и потребовал выйти из автомобиля. На Кроуфорда, который находился за рулем, надели наручники. Позже выяснилось, что у него есть разрешение на ношение оружия.

14 сентября Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе на турнире в Лас-Вегасе.