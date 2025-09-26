Субханкулов в Уфе победил Узляна и завоевал пояс WBA Continental

Российский боксер Артур Субханкулов (10-0, КО 4) в пятницу, 26 сентября, в Уфе в главном поединке турнира IBA.PRO 9 в Башкортостане единогласным решением судей (97:93, 98:92, 98:92) победил соотечественника Тиграна Узляна (12-2, КО 6) и завоевал пояс WBA Continental в легком весе.

Теперь в коллекции Субханкулова есть титулы IBА Intercontinental, WBA Oceania и чемпиона Европы по версии IBA. До этого поединка экс-чемпион EBP Узлян занимал 15-ю строчку рейтинга WBA, а Субханкулов — седьмую в IBF.

В со-главном событии шоу двукратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева единогласным решением судей по итогам шести раундов в весе до 67 кг победила Неслихан Моллаоглу из Турции и одержала свою четвертую победу в зачете IBA.PRO.

Обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин (17-0-1, КО 7) по итогам 6-раундового противостояния победил венесуэльца Кейбера Гонсалеса (21-2, КО 18).

Полностью результаты турнира IBA.PRO 9 выглядят следующим образом:

— Первый тяжелый вес, 6 раундов: Халимжон Мамасолиев (Узбекистан) техническим нокаутом во втором раунде победил Ярослава Шкутяка (Россия);

— Тяжелый вес, 6 раундов: Бекхан Исраилов (Россия) единогласным решением судей победил Имана Рамезанпура (Иран).

— Полусредний вес, 8 раундов: Данис Габдрафиков (5-0, КО 2, Россия) техническим нокаутом во втором раунде победил Темиржана Баймолда (10-1, КО 6, Узбекистан) и завоевал пояс WBA Asia Central.

— Второй средний вес, 6 раундов: Павел Силягин (17-0-1, КО 7, Россия) единогласным решением судей победил Кейбера Гонсалеса (21-2, КО 18, Венесуэла);

— До 67 кг, 6 раундов: Азалия Аминева (Россия) единогласным решением судей победила Неслихан Моллаоглу (Турция).

— Легкий вес, 10 раундов: Артур Субханкулов (10-0, КО 4, Россия) единогласным решением судей победил Тиграна Узляна (12-2, КО 6, Россия) и завоевал пояс WBA Continental.