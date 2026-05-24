Когда и с кем следующий бой Александра Усика: соперники Усика

Когда и с кем Александр Усик проведет следующий бой

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик проведет следующий поединок с немецким боксером Агитом Кабайелом, владеющий титулом временного чемпиона мира по версии WBC, либо состоится незамедлительный реванш с голландским кикбоксером Рико Верхувеном, стороны начали переговоры сразу после их поединка.

Более точные детали станут известны после официальных анонсов от команды украинского чемпиона и организатора турниров Турки Аль аш-Шейха.

Александр Усик в предыдущем поединке победил голландца Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде на турнире на территории пирамид Гизы в Египте в ночь с субботы на воскресенье с 23 на 24 мая.

У 39-летнего Усика 25 победы и 0 поражений в профессиональной карьере. Александр одержал 16 побед нокаутом.

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