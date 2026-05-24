Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Когда и с кем следующий бой Александра Усика: соперники Усика

Когда и с кем Александр Усик проведет следующий бой
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик проведет следующий поединок с немецким боксером Агитом Кабайелом, владеющий титулом временного чемпиона мира по версии WBC, либо состоится незамедлительный реванш с голландским кикбоксером Рико Верхувеном, стороны начали переговоры сразу после их поединка.

Более точные детали станут известны после официальных анонсов от команды украинского чемпиона и организатора турниров Турки Аль аш-Шейха.

Александр Усик в предыдущем поединке победил голландца Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде на турнире на территории пирамид Гизы в Египте в ночь с субботы на воскресенье с 23 на 24 мая.

У 39-летнего Усика 25 победы и 0 поражений в профессиональной карьере. Александр одержал 16 побед нокаутом.

Следить за новостями и актуальной информацией из мира бокса можно в разделе бокса на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Усик
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с Россией
В России с сентября введут запрет на соцрекламу на ресурсах иноагентов
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
В Непале оценили стоимость восстановления после наводнения в $4–5 млрд
Петросян сменила тренера, но все еще в поисках. Что ее ждет в новом сезоне?
Тесть Смолова избил человека в одном из ЖК Москвы
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Гассиева: «Усик довел бы дело до тяжелого падения Верхувена»

Олимпийский чемпион Тищенко раскритиковал работу судьи в бою между Усиком и Верхувеном
Новости
RSS RSS
Все новости