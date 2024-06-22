Объявивший о завершении карьеры боксер Райан Гарсия хочет попробовать себя в UFC

Бывший чемпион мира по боксу Райан Гарсия передумал завершать карьеру и хочет попробовать свои силы в UFC.

Ранее спортсмена дисквалифицировали на один год и оштрафовали на 1,1 миллиона долларов из-за проваленного допинг-теста после поединка с американцем Дэвином Хейни. Гарсия победил Хейни, но результат боя был аннулирован.

Позднее Гарсия объявил, что принял решение завершить карьеру.

«Райан не уходит из спорта. Он действительно хочет попробовать себя в UFC», — приводит ТАСС слова представителя Гарсии.

25-летний Гарсия выиграл 25 поединков (20 нокаутом) в профессиональной карьере и потерпел 1 поражение.