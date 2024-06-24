IBF сняла санкции с российского бокса

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов сообщил, что Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение снять санкции с российского бокса, передает пресс-служба RCC Boxing.

Отмечается, что первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Так, боксер Василий Войцеховский (13-0, 7 КО) занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

Рейтинг Международной боксерской федерации включает в себя сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

В 2024 году Всемирная боксерская ассоциация (WBA) также сняла санкции с российского бокса. Благодаря этому свои позиции в рейтингах вернули боксеры RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов, Заур Абдуллаев, Мухаммад Шехов. А Чжаосинь Чжан, также представляющий RCC Boxing Promotions, будет боксировать за титул чемпиона мира WBA 12 июля в Серпухове.