Нганну войдет в рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов по версии WBC

Тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Дьюи Купер поделился интересной новостью после боксерского поединка «Хищника» с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Маурисио Сулейман, президент WBC, сказал, что он собирается включить Нганну в десятку лучших в рейтинге, потому что он лучше, чем большинство супертяжеловесов в первой десятке. Он сказал это на ринге. Так что, безусловно, вы еще увидите Нганну на ринге», — сказал Купер журналистам после боя.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.