Дмитрий Бивол: «Фьюри выглядел очень плохо»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) прокомментировал исход поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Я был удивлен тем, как прошел этот бой, — сказал Бивол Fight Hub TV. — Я не возлагал на Франсиса слишком больших ожиданий. Он был хорош, а Тайсон сегодня был слишком плох. Что я подумал, когда Фьюри упал в нокдаун? Это был хороший удар, он его не увидел. Я желаю ему провести хороший тренировочный лагерь в преддверии боя с Усиком. Если Тайсон выйдет в такой же форме против Усика, то мы все знаем, чем все это закончится. Сейчас я думаю, что Усик — большой фаворит».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.