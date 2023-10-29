Леброн Джеймс — о бое Нганну и Фьюри: «Именно поэтому я не смотрю бокс!»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс остался недоволен результатом поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Именно поэтому я не смотрю бокс! Да ладно, мужики!» — написал Джеймс в соцсети X.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

