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Наоя Иноуэ подерется с Ти Джей Дохени 3 сентября в Токио

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (27-0) проведет следующий поединок против 37-летнего ирландца Ти Джей Дохени (26-4, 20 KO) 3 сентября на токийской арене в Японии. Об этом официально было объявлено в соцсетях бойцов. Бой пройдет за звание неоспоримого чемпиона мира во втором легчайшем весе.

Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Луиса Нери (35-2) в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Дохени идет на серии из трех досрочных побед. В прошлом поединке он одолел Брила Байогоса (7-1) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Бокс
Ти Джей Дохени
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