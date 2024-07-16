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Тренер Усика: «Александр может выступить в кулачной лиге или подраться с Джонсом»

Давид Хачатрян
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Первый тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александра Усика (22-0) Сергей Лапин считает, что украинский боксер может попробовать себя в кулачных боях или в MMA.

«Он доказал, что является лучшим боксером своего поколения, и после ухода Тайсона Фьюри на пенсию он будет рассматривать различные варианты. Возможно, он снова перейдет в более легкую весовую категорию, а может для него найдется место в клетке ММА или даже в Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), организованном Конором Макгрегором.

Вы можете представить себе бой Александра Усика и Джона Джонса, чтобы определить, кто из них самый крутой на планете? Или, может быть, это будет третий поединок с Энтони Джошуа в клетке ММА? А может быть, это будет бой Александра Усика с Джейком Полом в полусреднем весе, хотя Александру придется драться с одной рукой за спиной, чтобы это было честно», — сказал Лапин Betway.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Джон Джонс
Конор Макгрегор
Тайсон Фьюри
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