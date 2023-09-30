Мышев назвал главное преимущество Валлина перед поединком с Гассиевым

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев высказался о перспективах Отто Валлина в бою с Муратом Гассиевым.

«Валлин — действительно первый серьезный соперник Гассиева за последние несколько лет. Валлин неплохо дрался с Тайсоном Фьюри и побеждал Доминика Бризила. Для прошлых оппонентов Гассиева он сам был самым серьезным испытанием. Тем не менее, трудно отметить что-то опасное в Валлине. У него нет суперскорости и мощного удара. Его главное преимущество, что он выходит на бой с геймпланом, действует рассудительно и умно. В бою с Фьюри он боксировал правильно, без сумбура, не шел на Тайсона сломя голову и в некоторых моментах запутывал его. Вроде бы ничего особенного, но не совершал ошибки, за которые можно наказать», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

Поединок Валлин — Гассиев пройдет в Турции 30 сентября. На счету Валлина 25 побед и 1 поражение в профессиональной карьере, еще 1 бой был признал несостоявшимся. В активе Гассиева 1 поражение при 30 победах и также 1 поединок, который был признан несостоявшимся.