Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:36

Мышев назвал главное преимущество Валлина перед поединком с Гассиевым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев высказался о перспективах Отто Валлина в бою с Муратом Гассиевым.

«Валлин — действительно первый серьезный соперник Гассиева за последние несколько лет. Валлин неплохо дрался с Тайсоном Фьюри и побеждал Доминика Бризила. Для прошлых оппонентов Гассиева он сам был самым серьезным испытанием. Тем не менее, трудно отметить что-то опасное в Валлине. У него нет суперскорости и мощного удара. Его главное преимущество, что он выходит на бой с геймпланом, действует рассудительно и умно. В бою с Фьюри он боксировал правильно, без сумбура, не шел на Тайсона сломя голову и в некоторых моментах запутывал его. Вроде бы ничего особенного, но не совершал ошибки, за которые можно наказать», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

Поединок Валлин — Гассиев пройдет в Турции 30 сентября. На счету Валлина 25 побед и 1 поражение в профессиональной карьере, еще 1 бой был признал несостоявшимся. В активе Гассиева 1 поражение при 30 победах и также 1 поединок, который был признан несостоявшимся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-glavnoe-preimushhestvo-vallina-on-boksiruet-umno-i-pravil-no/
Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В «Монако» рассказали, что Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья
Защитник Минтюков может попасть в основу «Анахайма»
В США возможный шатдаун назвали катастрофой для Украины
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия при обстреле под Горловкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мышев: «Альварес прошел свой пик, но признаков старения у него нет»

В команде Гассиева назвали отказ Валлина от рукопожатия провокацией перед боем
Новости
RSS RSS
Все новости