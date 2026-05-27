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Бивол — Айферт: прогноз и ставка на бой в Екатеринбурге

Бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта пройдет 30 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт проведут бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе в субботу, 30 мая. Вечер бокса пройдет в Екатеринбурге в спортивном комплексе «УГМК-Арена». Бой Бивола и Айферта ожидается около 21.30 мск.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

Мнения о бое

Тренер немецкого боксера Дмитрий Сихолай рассказал, что психологическая составляющая боксеров может сильно повлиять на ход боя.

«Конечно, влияет, когда боёв нет. Чем больше ты боксируешь, тем лучше чувствуешь ринг, атмосферу, зрителей и тебе легче пережить это напряжение. Напряжение само по себе это нормально, Бивол тоже сказал, вы слышали, что есть огонёк и главное, чтобы он не перерос в пожар. Когда человек горит, то ему трудно показать все свои возможности. Это психологическая работа, которую мы должны проводить».

Бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд считает видит Бивола фаворитом поединка.

«Думаю, у всех уверенный фаворит поединка — это Дмитрий Бивол. По всем объективным причинам. Что касается сложностей, с которыми он может столкнуться, так это то, что последний раз боксировал почти год назад, и то, как в боевой обстановке поведет себя спина после травмы, которую он прооперировал. С точки зрения психологии или физической готовности сомневаться в Биволе не приходится».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом Бивола: котировка на победу Дмитрия — 1.03, успех Айферта оценивается как 13.00. Ничья идет за 25.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за новостями и результатом поединка можно в ленте раздела бокса и в матч-центре на нашем сайте.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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