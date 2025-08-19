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19 августа 2025, 21:30

Мурат Гассиев — Джереми Милтон: дата и время начала боя

Мурат Гассиев и Джереми Милтон проведут бой 23 или 24 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российско-армянский боксер Мурат Гассиев и американец Джереми Милтон проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 августа. Вечер бокса состоится в Майами (штат Флорида, США). Начало боя — ориентировочно после 00.00 по московскому времени.

Официальных трансляция поединка в России нет. Ключевые события и результат боя Гассиев — Милтон можно отслеживать в матч-центре бокса на нашем сайте.

31-летний Гассиев имеет профессиональный рекорд — 31 победа, два поражения и один бой признан несостоявшимся. У 31-летнего Милтона — 11 побед и одно поражение.

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Джереми Милтон
Бокс
Мурат Гассиев
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