Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю и македонец Лулзим Исмаили проведут бой в среду, 20 августа. Вечер бокса примет арена «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее (Австралия). Начало — около 11.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Исмаили

Официальных трансляция поединка в России нет. Правами на трансляцию владеют FOX Sports Australia и Kayo Sports Boxing. Ключевые события и результат боя Цзю —Исмаили можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На кону — вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

27-летний Никита Цзю в профессиональной карьере одержал 10 побед при нуле поражений.

28-летний Лулзим Исмаили идет с рекордом в 12 побед и одно поражение.