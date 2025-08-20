Боксер Бивол намерен провести третий бой с Бетербиевым

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола сообщил, что планируется его третий поединок с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Мы планируем провести этот бой», — цитирует представителя 34-летнего Бивола ТАСС.

Ранее Бивол получил временное медицинское заключение от Всемирной боксерской организации (WBO). 8 августа 2025 года россиянин сообщил, что перенес операцию на спине. По его словам, восстановление займет 6-8 недель, затем боксер намерен вернуться к тренировкам.

Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержав 24 победы и потерпев 1 поражение. Первый его поединок с 40-летним Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года — тогда Бетербиев победил решением большинства судей. В повторном бою в феврале 2025 года победил Бивол — тоже решением большинства судей.