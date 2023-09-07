Эвандер Холифилд назвал своего любимого боксера

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) признался, что его любимчик — это экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Мне нравится Пакьяо, он мой любимчик. Знаете, он скромный, он делает то, что считает правильным. Когда он дрался с [Флойдом] Мейвезером, вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то наносил столько ударов, сколько нанес Пакьяо? Пакьяо — самый энергичный боксер в мире, он как тот кролик из Duracell, он постоянно наносит удары», — сказал Холифилд на YouTube-канале Versus 101.

Пакьяо в прошлом бою проиграл Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.