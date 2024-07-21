Минеев — о бое с Исмаиловым: «В этот раз на уважении, и это хорошо»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что в отличие от прошлых противостояний с Магомедом Исмаиловым (18-3), в этот раз все прошло спокойнее.

«Тогда было, конечно, тяжелее. Тяжелее в эмоциональном плане. Сейчас я, конечно, на этот бой выходил с более легким чувством, но по ходу боя настроение поменялось. Не пошло все так, как я хотел. Я думал, что смогу закончить досрочно.

Но мы прошли всю дистанцию, зритель получил удовольствие. Кто-то скептически к этому относился, но я думаю, что завтра люди проснутся и скажут: «Ну это было круто». Поэтому, наверное, сейчас ощущения не такие яркие.

Ну, градуса такого не было, как в тот раз, тогда было с нотками ненависти. А сейчас на уважении, но мне кажется, это более правильно для наших зрителей, более правильный формат. Поэтому я испытываю удовлетворение, удовольствие не меньше, но оно, конечно, отличается», — сказал Минеев после боя.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.