Камил Гаджиев назвал условие для четвертого боя Минеева и Исмаилова

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что на данный момент невозможно продать четвертое противостояние между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и Магомедом Исмаиловым (18-3).

— После такого окончания реально ли продать четвертый бой?

— Это невозможно. Мага должен два раза круто выиграть по ММА, чтобы все заговорили снова про бой. Сейчас другой бой круче продался бы, например, Минеев-Вагабов. Но, опять же, Вагабов недостаточно социально активен, потому что не дерется.

Минеев победил Магомеда Исмаилова (18-3) единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.