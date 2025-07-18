Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: дата и время начала боя

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса примет арена «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — после 5.00 по московскому времени 20 июля.

Официальных трансляций поединка в России нет. Ключевые события и результат боя Пакьяо — Барриос можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На кону звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.

46-летний Мэнни Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и завершил 2 боя вничью. 30-летний Марио Барриос — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC, его рекорд — 29 побед (18 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.