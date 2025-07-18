Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

18 июля 2025, 20:00

Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: дата и время начала боя

Мэнни Пакьяо и Марио Барриос проведут бой 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса примет арена «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — после 5.00 по московскому времени 20 июля.

Официальных трансляций поединка в России нет. Ключевые события и результат боя Пакьяо — Барриос можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На кону звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

46-летний Мэнни Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений и завершил 2 боя вничью. 30-летний Марио Барриос — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC, его рекорд — 29 побед (18 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марио Барриос
Бокс
Мэнни Пакьяо
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Команду Шварца разбудил Маринкин, Агаларов тоже забил, а потом удивил Окишор. Что случилось в матче «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала
«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ
Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму. Что известно
Мельникова и еще три гимнаста получили визы для участия в ЧЕ в Хорватии
Что произошло за день 10 августа. Главное
Землетрясение в Колумбии привело к разрушениям и гибели людей. Что известно
Популярное видео
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Усик оказался легче Дюбуа на 7,5 кг перед реваншем

Хрюнов считает, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом
Новости
RSS RSS
Все новости