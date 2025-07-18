Усик оказался легче Дюбуа на 7,5 кг перед реваншем

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед боем-реваншем в тяжелом весе.

38-летний украинец оказался легче своего 27-летнего оппонента — 103,1 кг против 110,6 кг.

Боксеры проведут поединок в Лондоне в ночь с 19 на 20 июля. На кону титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring и IBF. Первый бой украинца и британца прошел в августе 2023 года и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. На его счету 23 победы и ни одного поражения. Дюбуа — действующий чемпион мира по версии IBF. В его активе 22 победы при 2 поражениях.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа