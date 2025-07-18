Хрюнов считает, что Усик проиграет Дюбуа нокаутом

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» оценил шансы Александра Усика на досрочную победу в поединке с Даниэлем Дюбуа. По мнению эксперта, не знающий поражений боксер на этот раз уступит британцу.

«Я думаю, что Усик проиграет нокаутом. Очень многие обстоятельства мне напоминают атмосферу перед боем Рикки Хаттон — Костя Цзю. Промоутер тот же самый — хитрейший Фрэнк Уоррен, Дюбуа набрал вес, абсолютно мотивирован. К тому же Усик расстался со своими промоутерами и менеджерами, которые его создали и вели. Фактически совершил предательство. В таких поединках много факторов: судьи, водичка из Темзы, поэтому я думаю, что Усик проиграет нокаутом. Он и первый бой фактически проиграл. Должны были остановить поединок, но почему-то продолжили. Я думаю, что Усик собьется с ритма в начальных раундах, ему будет очень тяжело. Дюбуа будет наносить результативные удары по корпусу, и Усик окажется в очень невыгодной позиции», — сказал Хрюнов «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ночь с субботы на воскресенье, 19 на 20 июля. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра, который при этом первым оказался в нокдауне, но показал на нелегитимный удар со стороны соперника и получил время на восстановление.

Александр Антоняк

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа