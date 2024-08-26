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Сегодня, 12:42

Майк Тайсон: «Я всегда тренируюсь под грибами»

Давид Хачатрян
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Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) отметил, что ему нравится тренироваться под психотропными веществами.

«Мне приходится принимать их [грибы], когда я тренируюсь. Я всегда тренируюсь под грибами. Я чувствую себя так прекрасно, что это переносит меня в рай, детка», — сказал Тайсон на подкасте IMPAULSIVE.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.
Майк Тайсон
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