Майк Тайсон: «Я всегда тренируюсь под грибами»

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) отметил, что ему нравится тренироваться под психотропными веществами.

«Мне приходится принимать их [грибы], когда я тренируюсь. Я всегда тренируюсь под грибами. Я чувствую себя так прекрасно, что это переносит меня в рай, детка», — сказал Тайсон на подкасте IMPAULSIVE.