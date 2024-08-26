Майк Тайсон: «Моя темная сторона преследует меня. Я хотел бы, чтобы она умерла»

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента расцвета карьеры экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6), он все еще чувствует в себе те дикие инстинкты, которые помогли ему стать чемпионом мира.

«Когда моя темная сторона выходит наружу, когда в этом нет необходимости, я всегда оказываюсь в наручниках. Поэтому я очень осторожен, когда она появляется. Я бы хотел остановить ее, она преследует меня. Я хотел бы, чтобы она умерла. Она хочет вернуться каждую секунду моей жизни, ей легко вернуться. Единственное, о чем мне приходится думать, — это то, что я был молод и люди издевались надо мной», — сказал Тайсон на подкасте IMPAULSIVE.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.