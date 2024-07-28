Малыхин: «В школе Шлеменко маловато тяжей для меня»

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин объяснил, почему, тренируясь в Алтайском крае, он не будет заезжать в Омск в зал к Александру Шлеменко.

«Мысли были, но у них только один тяж Александр Подмарев. Неплохой. Но один. Маловато. Мне сейчас нужен борец, хороший классический борец и ударник. Я пригласил Тему Фролова. Он будет мне помогать, а борца буду искать. Потому что Кейн очень силен в клинче, и мне нужен классик. Когда-нибудь доеду до Александра. У него хорошая школа он делает большой вклад в Сибирь. У Александра тренируются много детей, а они — наше будущее», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Малыхин 8 ноября на турнире ONE в Атланте (США) проведет бой с сенегальцем Умаром Кейном. На счету Умара в смешанных единоборствах шесть побед и одно поражение. В активе Анатолия 14 побед и ни одного поражения.